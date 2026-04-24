ascolti tv i dati del 23 aprile 2026

Nella serata di giovedì 23 aprile 2026, i dati sugli ascolti tv mostrano un buon risultato per i canali Rai. Su Rai1, il programma “Uno Sbirro in Appennino” ha registrato un ascolto di 3 milioni di spettatori. I dati si riferiscono all’intera serata e non includono altri dettagli sui programmi trasmessi o sui numeri delle altre emittenti.

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino porta a casa 3.171.000 spettatori pari al 20.1% di share. Alle spalle, su Canale5 Forbidden Fruit ottiene 1.917.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 932.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Le Iene non va oltre 1.130.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.020.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 760.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 874.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 Innocenti bugie ottiene 239.000 spettatori (2%). Sul Nove Chernobyl – Nuove Verità registra 228.🔗 Leggi su 361magazine.com

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