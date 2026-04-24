Appiano Gentile Inter | dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino

L’Inter si prepara per il prossimo impegno dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia. La squadra si sta concentrando sulla formazione, valutando le condizioni degli infortunati e i tempi di recupero. Sono state segnalate alcune diffide e aggiornamenti provenienti da Appiano Gentile, dove si svolgono le sessioni di allenamento. Nel frattempo, il Torino si trova nel mirino in vista della prossima partita ufficiale.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter, ospite speciale ad Appiano Gentile: in visita Nadia Battocletti; Inter su Vicario, Martinez paga i ritardi ad Appiano: futuro via da Milano?; L'Inter riscopre l'altro Martinez, Josep protagonista contro il Como: può essere il portiere nerazzurro del futuro dopo Sommer?; Ad Appiano Gentile si è celebrata la decima edizione di Inter Partner B2B. Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bastoni: a parte Lautaro, le ultime da AppianoDopo due giorni di riposo concessi da Chivu, i nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile: le ultime da Sky ... msn.com Inter, è quasi scudetto: contro il Torino può essere festa, aspettando la finale di Coppa ItaliaAd Appiano Gentile aleggia ancora quell’aria di pazzia che accompagna l’Inter da sempre. Quel flusso di energia che ieri sera ha accompagnato. tuttomercatoweb.com Mentre i compagni riposano, Lautaro Martinez lavora. Il capitano dell'Inter ha continuato ad allenarsi ad Appiano Gentile anche nei giorni di riposo concessi da Cristian Chivu al resto della squadra, insieme ad Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, anch'essi im - facebook.com facebook L'Inter del futuro prende forma: aria di rivoluzione ad Appiano Gentile! #Inter #Calciomercato #Chivu #Oaktree #Frattesi #Mkhitaryan #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #SkySport #Ringiovanimento x.com