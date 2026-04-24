Da metà maggio 2026, i proprietari di dispositivi Kindle molto datati potrebbero scoprire che i loro e-reader non funzioneranno più. Secondo quanto annunciato, i vecchi modelli non riceveranno più aggiornamenti o supporto tecnico, rendendoli praticamente inutilizzabili. La data di scadenza è fissata per il 20 maggio 2026, e dopo questa data i dispositivi potrebbero smettere di funzionare o di essere compatibili con i servizi dell’azienda.

AGI - Chi usa vecchi Kindle (ma davvero vecchi) potrebbe trovarsi tra le mani un inutile pezzo di alluminio e silicio a partire dal 20 maggio 2026. Amazon ha avvertito i clienti che utilizzano dispositivi Kindle e Kindle Fire rilasciati nel 2012 e prima che non potranno più acquistare, prendere in prestito o scaricare nuovi contenuti tramite il Kindle Store. Questi modelli sono stati aggiornati per almeno 14 anni, alcuni addirittura 18, "ma la tecnologia ha fatto molta strada in questo periodo" scrive Amazon e questi dispositivi non saranno più supportati in futuro. "Stiamo informando coloro che li utilizzano ancora attivamente e offrendo promozioni per agevolare la transizione ai dispositivi più recenti" continua un portavoce dell'azienda.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Amazon: tempo scaduto per i vecchi Kindle, saranno da buttare

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