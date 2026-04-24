Almanacco | Venerdì 24 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 24 aprile cade il 114º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 115º negli anni bisestili. In questa data si verificano eventi storici, vengono ricordati compleanni di figure note e si celebra un santo. Inoltre, viene condivito un proverbio del giorno. Mancano ancora 251 giorni alla fine dell'anno.

Il 24 aprile è il 114º giorno del calendario gregoriano (il 115º negli anni bisestili). Mancano 251 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Madonna di Bonaria.Proverbio di AprileD'aprile, va il villano e il gentileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1184 a.C. - Secondo la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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