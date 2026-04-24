almanacco del 24 04 2026

Il 24 aprile 2026, come ogni giorno, si registrano eventi e appuntamenti di interesse pubblico. La chiesa celebra alcune ricorrenze religiose e si svolgono incontri e cerimonie in diverse località. In ambito legale, sono previste udienze e pronunce di sentenze in diversi tribunali italiani. Le attività quotidiane si intrecciano con le notizie più rilevanti, offrendo un quadro aggiornato delle vicende in corso.

almanacco del giorno Venerdì 24 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fedele da sigmaringen vissuto a cavallo tra il Cinquecento e Il Seicento era un avvocato che decise di farti il cappuccino per difendere i poveri guadagnandosi il soprannome di avvocato degli umili e il patrono dei Giuristi e viene ricordato lo spirito di dedizione e sacrificio facciamo un salto indietro nella storia con tre date indimenticabile nel 1184 avanti Cristo secondo la tradizione la data in cui Grecia è una troia utilizzando il leggendario stratagemma del cavallo di legno ideato da Ulisse nel 1990 dalla base di Cape....🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 24 aprile 2026

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