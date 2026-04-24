Alessandra Mussolini si infuria con Renato al GF Vip | Ha detto cose gravi lo sfogo

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è mostrata molto arrabbiata con Renato Biancardi, accusandolo di aver pronunciato parole gravi nei suoi confronti. L'attrice e politica ha espresso il suo disappunto in modo diretto, mentre Biancardi cercava di spiegarsi. La discussione tra i due è diventata molto accesa, attirando l'attenzione degli altri partecipanti e dei telespettatori.

Il gesto di Renato Biancardi manda Alessandra Mussolini su tutte le furie al GF Vip, cosa è successo tra loro. Continua ad aumentare sempre di più la tensione tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip, spesso infatti si ritrovato a discutere nella casa più spiata d’Italia. Tra loro non corre buon sangue e non fanno nulla per nasconderlo, questa volta però il gieffino ha mandato la sua compagna di avventura su tutte le furie. Il motivo? Perché ha detto delle cose che lei ritiene molto gravi. Parlando con Lucia Ilardo è sbottata dicendo: “Io non ho parole per le cose gravi che ha detto. Quanto è brutto”. Piuttosto infastidita ha spiegato: “Ma ti rendi conto di quello che ha detto? Sì, ha detto che io e te siamo due gufi e che portiamo seccia e dice che si deve grattare.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Quella che sembrava una alleanza solida tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo si è ormai sgretolata #GrandeFratelloVip #GFVip2026 x.com