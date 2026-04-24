Durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, è previsto un confronto tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, a seguito di un episodio accaduto nelle ultime ore. Alessandra Mussolini ha commentato pubblicamente le parole di Biancardi, affermando che avrebbe detto che loro portano sfortuna. La discussione tra i due concorrenti si svolgerà in diretta, dopo quanto accaduto nelle precedenti ore.

Al Grande Fratello Vip durante la nuova puntata di stasera ci sarà sicuramente un confronto tra Alessandra Mussolini e Renato Biancardi dopo quello che è successo nelle scorse ore. La gieffini è andata su tutte le furie dopo aver notato un gesto del napoletano che non ha proprio gradito. Quale? A detta sua si sarebbe 'grattato' per sfuggire alla sfortuna. In preda alla rabbia ha detto che non ha parole per le gravi cose dette da Renato Biancardi nella casa più spiata dagli italiani. Renato Biancardi accusa Alessandra Mussolini e Lucia Ilardi di portare sfortuna: la gieffina sbotta al Grande Fratello Vip Durante un momento di sfogo con Lucia Ilardo l'ex europarlamentare ha raccontato che il gieffino le ha definite due gufi che portano sfortuna e che di conseguenza doveva grattarsi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini sbotta contro Renato Biancardi al GF Vip: “Dice che portiamo sfortuna”

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