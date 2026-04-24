L’adennomiosi è una condizione che coinvolge l’invasione dello strato muscolare dell’utero da parte del tessuto endometriale. Spesso, si confonde con l’endometriosi interna, ma si tratta di due diagnosi distinte. L’endometriosi interna si riferisce alla presenza di tessuto endometriale al di fuori dell’utero, mentre l’adennomiosi riguarda l’interno della parete uterina. La confusione tra i termini è comune, anche per una conoscenza limitata di queste patologie.

Il mondo dell’ endometriosi è molto ampio e variegato e spesso, anche per una scarsa conoscenza della materia, si utilizza impropriamente il termine per definire alcune condizioni. È il caso dell’ adenomiosi, spesso conosciuta come endometriosi interna, ma che nonostante le similitudini (entrambe interessano l’endometrio) sono molto diverse tra loro. Ed è quindi doveroso fare chiarezza. Che cos’è l’adenomiosi. Fonte: iStock L’adenomiosi è una patologia benigna dell’utero caratterizzata dalla presenza di ghiandole e stroma endometriale (gli stessi elementi cellulari che formano il rivestimento interno dell’utero) all’interno del miometrio, la parete muscolare dell’organo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Adenomiosi, perché non è corretto parlare di endometriosi interna

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Adenomiosi, perché non è corretto parlare di endometriosi internaVediamo perché adenomiosi e endometriosi sono due condizioni diverse e come distinguere e come gestirle correttamente. gravidanzaonline.it

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