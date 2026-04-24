A piedi alle Azzorre | la magia di fare trekking in alto mare

Due sentieri escursionistici sono stati segnalati sull’isola di Faial, una delle Azzorre, un arcipelago situato tra Lisbona e New York. Questi percorsi si trovano in aree accessibili a piedi e sono stati descritti come un’esperienza di trekking in un contesto marino. L’isola di Faial fa parte di un gruppo di isole portoghesi nell’Atlantico e si trova a circa 1.5 chilometri dalla più grande isola dell’arcipelago.

Volgendo lo sguardo a Est, l’occhio incontra immediatamente le coste di Pico, l’isola che dista appena qualche chilometro e in cui si trova la cima più alta del Portogallo e dell’arcipelago, che porta lo stesso nome. Fare trekking alle Azzore, la scelta magica Sono molteplici i motivi per cui un viaggiatore potrebbe decidere di spingersi così a largo delle coste portoghesi: la gastronomia a base di pescato e carni locali, le splendide fioriture di ortensie, l’avvistamento di uccelli, balene e delfini. Ma c’è un altro motivo, il quale prevede scarpe comode, giacca impermeabile e zaino in spalla. Si tratta proprio del trekking, il modo ideale per esplorare la natura dell’isola di Faial fino agli angoli più remoti e meno battuti.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A piedi alle Azzorre: la magia di fare trekking in alto mare Notizie correlate Neve alle Azzorre, recensione: cocaina con furoreCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Stiamo correndo sull’orlo del baratro; Neve alle Azzorre, recensione: cocaina con furore; Lungo la corrente, dal libro alla mostra. Viaggio nell’Europa del cambiamento climatico; Turisti dispersi nel Matese: recuperata la donna, si cerca l'uomo. A piedi alle Azzorre: la magia di fare trekking in alto mareDue percorsi escursionistici a Faial, nell’arcipelago (quasi) a metà strada tra Lisbona e New York, terra di ortensie e vulcani ... vanityfair.it Azzorre Trekking 17-26 Luglio, ritrovo Lisbona https://www.lascalaranda.com/azzorre-trekking-viaggio/ Fa per te se - stai al rischio di tornare a casa ed odiare ufficio, scrivania, traffico, clacson eccvuoi vivere 360* nella natura - vuoi sentire il suono del silenzio - facebook.com facebook Oggi, in missione nelle Azzorre, confronto con i rappresentanti del governo regionale e visite a progetti concreti sul territorio: Progetto abitativo “Detráz os Mosteiros” – sostenuto dal Piano per la Ripresa e la Resilienza. Un intervento strategico da oltr x.com