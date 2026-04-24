A piedi alle Azzorre | la magia di fare trekking in alto mare

Da vanityfair.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sentieri escursionistici sono stati segnalati sull’isola di Faial, una delle Azzorre, un arcipelago situato tra Lisbona e New York. Questi percorsi si trovano in aree accessibili a piedi e sono stati descritti come un’esperienza di trekking in un contesto marino. L’isola di Faial fa parte di un gruppo di isole portoghesi nell’Atlantico e si trova a circa 1.5 chilometri dalla più grande isola dell’arcipelago.

Volgendo lo sguardo a Est, l’occhio incontra immediatamente le coste di Pico, l’isola che dista appena qualche chilometro e in cui si trova la cima più alta del Portogallo e dell’arcipelago, che porta lo stesso nome. Fare trekking alle Azzore, la scelta magica Sono molteplici i motivi per cui un viaggiatore potrebbe decidere di spingersi così a largo delle coste portoghesi: la gastronomia a base di pescato e carni locali, le splendide fioriture di ortensie, l’avvistamento di uccelli, balene e delfini. Ma c’è un altro motivo, il quale prevede scarpe comode, giacca impermeabile e zaino in spalla. Si tratta proprio del trekking, il modo ideale per esplorare la natura dell’isola di Faial fino agli angoli più remoti e meno battuti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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