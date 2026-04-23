Ben trovati, oggi vi presento un resoconto sulla seconda serata di WrestleMania 42, andata in scena presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. L’evento ha visto diversi incontri tra i wrestler che si sono affrontati sul ring, con momenti di spettacolo e tensione durante tutta la serata. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e appassionati, offrendo una panoramica delle principali sfide tra i protagonisti del wrestling professionistico.

Amici ed amiche di Zonawrestling.net, ben ritrovati dal vostro Dario Rondanini, oggi qui con voi per portarvi la Review della Night 2 di WrestleMania 42, sempre dall’ Allegiant Stadium, sempre da Las Vegas. Dopo una Night 1 che ha pesantemente deluso le pur scarse aspettative dovute alla costruzione traballante, la seconda serata sarà riuscita a raddrizzare almeno un po’ il tiro e a ridare un minimo di lustro a una WrestleMania ormai sbiadita? Andiamo a scoprirlo! ONE ON ONE MATCH OBA FEMI VS BROCK LESNAR (4:46) Leggendo la durata del match, e sapendo i ben noti problemi avuti con il minutaggio della Night 1, probabilmente molti avranno sussultato, anche considerando quanto la WWE si era impegnata, nelle settimane precedenti, a dare una determinata immagine a Oba Femi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania 42 Night 2 – REVIEW

WWE Wrestlemania 42 Night 2 Review

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