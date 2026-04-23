Week end Latina e provincia | cosa fare sabato 25 e domenica 26 aprile

Il fine settimana del 25 e 26 aprile porta con sé le celebrazioni per la Liberazione, accompagnate da numerosi eventi nella zona di Latina e provincia. Oltre alle commemorazioni ufficiali, sono previsti vari appuntamenti dedicati al tempo libero e all’intrattenimento, adatti a famiglie e singoli. Le due giornate offrono anche occasioni per partecipare a manifestazioni culturali, mercatini e iniziative all’aperto, ideali per trascorrere il weekend tra storia e svago.

Arriva il fine settimana del 25 aprile, e oltre alle celebrazioni per la Liberazione dell’Italia dal regime nazifascista, si terranno diversi appuntamenti per il divertimento e il relax di grandi e piccini.Le temperature miti, le giornate più lunghe e bei paesaggi tutti da scoprire: con la.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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