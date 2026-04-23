Ute Lemper, cantante con oltre trent'anni di esperienza, ha una carriera che spazia tra musica, teatro e cinema. Recentemente ha interpretato il suo primo ruolo in italiano nel film Eterno Visionario, diretto da Michele Placido. La sua vita privata include un ex marito e figli, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla famiglia o altri aspetti personali.

Con una carriera ultra trentennale, Ute Lemper si divide tra musica, teatro e cinema, dove recentemente ha interpretato il suo primo ruolo in italiano nel film Eterno Visionario di Michele Placido. Ute Lemper, chi sono i quattro figli avuti da due uomini diversi. L’artista stasera sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, programma condotto da Geppi Cucciari, in onda su Raitre a partire dalle 21:30. Nata nel 1963, ha studiato con Susi Nicoletti al l’Accademia di Danza di Colonia ed alla Scuola di Arte Drammatica Max Reinhardt di Vienna. E’ stata universalmente applaudita per le interpretazioni delle Canzoni del Cabaret di Berlino, delle opere di Kurt Weill, della canzone francese e per le sue performances a Broadway e nel West End di Londra.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ute Lemper: marito, ex, figli, vita privata della cantante

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