L'ultima puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, è andata in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Per chi desidera rivederla, sono disponibili diverse opzioni di replica. La trasmissione, molto seguita nel palinsesto Mediaset, continua a raccogliere interesse tra il pubblico, che attende ogni giorno nuovi sviluppi tra i protagonisti.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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