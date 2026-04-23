' Uno sbirro in Appennino' l' attore cesenate Baraghini in onda su Rai 1 nella serie con Claudio Bisio
Stasera, giovedì 23 aprile, continua la serie televisiva trasmessa su Rai 1 che vede nel cast l’attore cesenate Baraghini. La produzione, con Claudio Bisio nel ruolo del commissario Vasco Benassi, si concentra sulle vicende di un ufficiale di polizia che opera in un’area dell’Appennino. La serie si compone di episodi che seguono le attività quotidiane degli agenti impegnati in diverse operazioni.
Prosegue stasera, giovedì 23 aprile, la serie con Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, 'Uno sbirro in Appennino'. La serie, ambientata nell'immaginaria Muntagò, tra i paesaggi dell'Appennino bolognese, offre due episodi in onda alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino, dove è stata girata la fiction con Claudio Bisio; Uno sbirro in Appennino, su Rai 1 la fiction con Claudio Bisio: anticipazioni del 16 aprile; Uno sbirro in Appennino: nella seconda puntata i fantasmi si moltiplicano per il Commissario di Claudio Bisio; Uno sbirro in Appennino stasera su Rai 1 con la seconda puntata: due cadaveri per Benassi.
Uno sbirro in Appennino, dove è stata girata la fiction con Claudio BisioL’Appennino emiliano si impone come protagonista silenzioso ma determinante del successo televisivo di Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio che, dal debutto in prima serata su Rai 1 l ... tg24.sky.it
Location Uno sbirro in Appennino, dove è stata girata la fiction con Claudio Bisio | Tra i borghi montani…Tutti i luoghi in cui è stata girata la fiction Uno sbirro in Appennino: i borghi montani dall'Appennino bolognese al centro della location. ilsussidiario.net
Valentina Lodovini e Claudio Bisio si sono ritrovati nella fiction Uno Sbirro in Appennino dopo il clamoroso successo del film Benvenuti al Sud. Sempre belli ritrovarli insieme - facebook.com facebook
“Uno sbirro in Appennino”: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna x.com