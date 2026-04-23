Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A si sono registrate diverse novità che riguardano sia gli incontri più recenti sia gli sviluppi dei club. Sono stati annunciati risultati di partite, cambi di allenatori e aggiornamenti sui giocatori infortunati o in uscita. Le notizie più importanti del giorno riguardano anche le decisioni prese dai club e le strategie per le prossime giornate del campionato italiano.

Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli Pavlovic svela: «Vlahovic un mio grande amico, ci scriviamo tutti i giorni. Ecco come Allegri mi ha migliorato» Ranieri Gasperini, parla Sabatini: «È una vicenda così grottesca.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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