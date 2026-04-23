Trasferta in terra francese per Valtecne Spa

Valtecne Spa partecipa alla decima edizione dello European Congress on Surgical Implants and Instruments, che si svolge presso l’Hippodrome. La società, attiva nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, è presente all’evento in terra francese in questi giorni. La partecipazione si inserisce nel quadro delle iniziative di Valtecne per promuovere la propria attività e confrontarsi con altri professionisti del settore.

Valtecne, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, è presente in questi giorni alla 10ª edizione dello European Congress on Surgical Implants and Instruments (Orthomanufacture 2026), che si tiene presso l’Hippodrome de.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate La miglior "Urban Spa" d’Italia è a Caltignaga: il riconoscimento agli Italian Spa Awards 2026È il Villaggio del Benessere di Caltignaga a essersi aggiudicato il titolo di miglior Urban Spa d’Italia in occasione degli Italian Spa Awards 2026.