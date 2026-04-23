Tessile sprint decisivo tra investimenti e hub È sfida aperta alla crisi

Il settore tessile e dell'abbigliamento in Italia ha registrato una perdita di circa 12 miliardi di euro tra il 2023 e il 2025, portando il sistema in una situazione di emergenza. Per affrontare questa crisi, sono stati annunciati nuovi investimenti e la creazione di un hub dedicato. La sfida si concentra sulla necessità di rilanciare il comparto in un momento di grande difficoltà economica.

Dal 2023 al 2025, il tessile-abbigliamento ha perso in Italia circa 12 miliardi, il sistema è quindi «in emergenza», tant’è che è stato appena presentato al Parlamento e al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, un piano di ripresa e di rilancio composto da più azioni, dichiara a Taranto Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, intervenendo ieri alla «Giornata del Made in Italy» promossa da Confindustria Taranto. Al centro, il tema «Il futuro della moda tra passaggio generazionale, sostenibilità di filiera ed ESG». Coinvolti anche Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Università del Salento, Tecnopolo del Mediterraneo, UniCredit, Regione Puglia e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tessile, sprint decisivo tra investimenti e hub. È sfida aperta alla crisi Notizie correlate Palermo sfida la crisi aerea: l’aeroporto diventa hub strategicoL’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo si prepara a gestire una trasformazione strutturale del mercato aereo, dove la capacità di... Prato: l’hub fieristico del PSI rilancia il tessile europeoPrato si prepara a diventare il cuore pulsante del tessile europeo attraverso una proposta concreta di hub fieristico, avanzata dal Partito...