A Roma, al Teatro Trastevere, si tiene uno spettacolo di teatrodanza intitolato Essenza, interpretato dalla compagnia ECHOES. La rappresentazione include coreografie originali create da Giuliana Maglia. L’evento è parte di una programmazione dedicata alla danza e alle performance artistiche. La serata si svolge in un ambiente teatrale tradizionale, con un pubblico interessato alle nuove espressioni del movimento teatrale.

Cosa: Lo spettacolo di teatrodanza Essenza, portato in scena dalla compagnia ECHOES con le coreografie originali di Giuliana Maglia.. Dove e Quando: A Roma, presso il Teatro Trastevere (Via Jacopa de’ Settesoli 3), la sera di giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00. Presso il Teatro Nino Manfredi (Via dei Pallottini 10 – Roma Ostia) alle ore 18:00 del 3 maggio 2026. Perché: Per compiere un intenso viaggio introspettivo e riscoprire, attraverso l’espressività del corpo, la nostra natura umana più pura e autentica, spogliandoci delle maschere sociali.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento per gli amanti delle arti performative.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Teatrodanza a Roma: Essenza al Teatro Trastevere

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