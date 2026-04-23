Il governo svedese ha comunicato che nei prossimi mesi potrebbe essere necessario razionare il carburante a causa di un impatto importante sull’economia nazionale legato alla guerra in Medio Oriente. La decisione deriva dalla richiesta di gestire eventuali carenze di approvvigionamento e garantire una distribuzione equilibrata delle risorse energetiche nel paese. La situazione resta sotto stretta osservazione, con misure che potrebbero essere adottate se la crisi dovesse peggiorare.

Stoccolma, 23 apr. – Il governo svedese ha annunciato la possibilità che il Paese debba razionare il carburante nei prossimi mesi, poiché la guerra in Medio Oriente ha un “impatto significativo” sull’economia nazionale. “Al momento non stiamo pianificando alcun razionamento, ma siamo preparati a questa eventualità”, ha dichiarato il primo ministro svedese Ulf Kristeon in conferenza stampa. “Siamo passati dallo scenario principale di ‘impatto limitato’ allo scenario di ‘impatto significativo’ sull’economia svedese”, ha spiegato Kristeon. “Si tratta della peggiore crisi energetica degli ultimi, lunghissimi anni”, ha affermato da parte sua la ministra delle Finanze Elisabeth Svantesson.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Svezia: ‘ci prepariamo a possibile razionamento del carburante’

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