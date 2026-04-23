Con l’arrivo della primavera, Milano si riempie di persone che praticano sport all’aperto per mantenersi in forma. Le attività più diffuse sono la corsa, il ciclismo e gli esercizi nei parchi pubblici. Molti utilizzano gli spazi verdi della città, come i parchi principali, per allenarsi gratuitamente all’aperto. Le strutture pubbliche sono spesso dotate di attrezzature e percorsi dedicati a chi desidera fare esercizio senza spendere.

Con l’arrivo della bella stagione, Milano si trasforma in una vera e propria palestra a cielo aperto. Le giornate più lunghe e le temperature miti spingono sempre più cittadini a praticare sport all’aperto, approfittando dei numerosi spazi verdi e delle aree urbane dedicate al movimento. La primavera rappresenta il momento ideale per riscoprire il piacere dell’attività fisica all’aria aperta, tra benessere, socialità e contatto con la natura. Pioggia e caldo permettendo. Running: la passione dei milanesi. Tra le attività più diffuse spicca senza dubbio la corsa. Il running è diventato negli anni uno degli sport più praticati a Milano, grazie alla facilità di accesso e alla varietà di percorsi disponibili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sport all’aperto a Milano: le attività più praticate in primavera per tornare in forma (senza spendere)

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