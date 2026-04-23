Sipontum Re-Vive | scoperta condivisione e valorizzazione del Parco Archeologico di Siponto

È stata annunciata una serie di iniziative dedicate alla scoperta e alla promozione del Parco Archeologico di Siponto. L’obiettivo è migliorare l’accesso e la fruizione di questo sito storico, attraverso interventi di valorizzazione e condivisione con il pubblico. Le attività coinvolgono diversi soggetti, tra cui enti pubblici e associazioni, per rendere più visibile e accessibile il patrimonio archeologico della zona.

SIPONTUM RE-VIVE SCOPERTA, CONDIVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTOAPPUNTAMENTO SABATO 25 APRILE A PARTIRE DALLE 10:30 CON VISITE GUIDATE GRATUITE, MUSICA E LABORATORI PER BAMBINI Archeologia, cultura e musica insieme per una visione innovativa e collettiva delParco archeologico di Siponto. Si chiama Sipontum RE-VIVE, l’iniziativa in programma sabato 25 aprile 2026 dalle10.30 alle 19.00, dedicata alla scoperta, alla condivisione e alla valorizzazione delpatrimonio culturale del territorio. Promossa da ArcheoSipontum APS incollaborazione con il Parco Archeologico, la Soprintendenza Archeologia, BelleArti e Paesaggio per...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sipontum Re-Vive: scoperta, condivisione e valorizzazione del Parco Archeologico di Siponto Notizie correlate Pasqua al Parco Archeologico di SipontoLa domenica di Pasqua vi aspettiamo al Parco archeologico di Siponto con ingresso gratuito per l’intera giornata! Un’occasione speciale per scoprire... Pasquetta tra storia e bellezza al Parco Archeologico di SipontoIl Parco Archeologico di Siponto vi aspetta per una giornata speciale all’aria aperta, per scoprire la storia dell'antica città romana e medievale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sipontum Re-Vive: open day il 25 aprile; Visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto; Visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto. SIPONTO VISITE ‘Sipontum Re-Vive’, il Parco Archeologico di Siponto apre a visite, musica e laboratoriIl programma prevede visite guidate gratuite a cura di archeologi e studenti universitari, con l’obiettivo di accompagnare i visitatori ... statoquotidiano.it Sipontum Re-Vive: open day il 25 aprileSIPONTUM RE-VIVE: OPEN DAY 25 APRILE 2026 SIPONTO TORNA A VIVERE, con una giornata di archeologia, cultura e musica per restituire alla comunità il ... ilsipontino.net Sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, tutti i siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei saranno aperti al pubblico gratuitamente. Biglietti gratuiti disponibili su app o sito web Musei Italiani. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook