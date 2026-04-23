Segnalazione d' inizio attività non conforme il Comune chiude una gastronomia d' asporto

Il Comune ha disposto la chiusura temporanea di una gastronomia d'asporto nel centro cittadino, a causa di una segnalazione di inizio attività non conforme. L’ufficio Attività produttive ha emesso un’ordinanza di sospensione immediata, che resterà in vigore fino a quando l’esercizio non si metterà in regola con le normative vigenti. La decisione è stata comunicata senza specificare ulteriori dettagli sulla natura delle irregolarità.

Non potrà più alzare la saracinesca. Almeno fino a quando non si metterà in regola. L’ufficio Attività produttive del Comune ha disposto la sospensione immediata di un esercizio di gastronomia d'asporto del centro cittadino. Il provvedimento impone il fermo per mancanza dei requisiti necessari.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Gastronomia da asporto: perché sempre più famiglie scelgono il takeaway di qualitàTra ritmi frenetici e voglia di mangiare bene, sempre più famiglie scelgono la gastronomia da asporto per portare in tavola piatti della tradizione... Fiumicino, nuova ordinanza sugli orari delle attività: musica fino all’una nei prefestivi, stop al vetro da asporto dalle 22Fiumicino, 1° aprile 2026 – A Fiumicino entra in vigore una nuova disciplina sugli orari delle attività produttive per il 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SCIA edilizia e decorso dei 30 giorni: Il TAR Sicilia chiarisce cosa accade se l’amministrazione non interviene nei termini sulla segnalazione certificata di inizio attività.; SCIA edilizia: annullamento, inefficacia e termini temporali dopo il nuovo limite dei sei mesi; CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE ATTIVITÀ DELL’AUTOMOTIVE: SCOVATO UN’AUTOSALONE ABUSIVO, MAXI MULTA E CHIUSURA IMMEDIATA; Cos’è il permesso di costruire: guida e modello PDF editabile 2026. Il sistema Milano, grattacieli costruiti presentando solo la segnalazione di inizio attivitàL’inchiesta urbanistica di Milano ha scosso il Comune, coinvolgendo 74 indagati, tra cui il sindaco Beppe Sala, l’assessore Giancarlo Tancredi e l’imprenditore Manfredi Catella. Le indagini, condotte ... rainews.it attività ricettiveuna selezione di notizie da non perdere su proposte o provvedimenti di interesse per la professione di architetto e ingegnere. professionearchitetto.it Siena, cassonetti insufficienti in Viale Cavour: la segnalazione di un lettore Ancora disagi a Viale Camillo Cavour, dove residenti e commercianti denunciano da tempo una gestione dei rifiuti non adeguata alle esigenze della zona. A segnalarlo è un nostro lett - facebook.com facebook Via delle Mimose, asfalto a metà e dubbi su viabilità e parcheggi: la segnalazione dei residenti x.com