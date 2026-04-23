Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte del 21 aprile in via Roma a Melito. Un uomo di 20 anni è rimasto ferito e trasferito in terapia intensiva. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e conducendo le indagini per chiarire le cause dello schianto. La zona è stata transennata mentre si svolgono i rilievi sul luogo dell’incidente.

Ore di apprensione e preghiera per Domenico, il giovane di 20 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte del 21 aprile in via Roma a Melito. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, che attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Giugliano, in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, il giovane centauro avrebbe tamponato un’auto mentre era alla guida della sua moto. L’impatto è stato particolarmente violento: il 20enne è stato sbalzato dalla sella, finendo contro altri veicoli parcheggiati lungo la carreggiata.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Schianto a Melito, si prega per Domenico: il 20enne è ancora in terapia intensiva

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