Scandalo edilizia | l’opposizione chiede un’inchiesta sulle SCIA

L’opposizione ha presentato una richiesta di commissione d’inchiesta in seguito all’arresto di un dirigente coinvolto in un’operazione legata a pratiche edilizie. Dieci consiglieri hanno sottoscritto la proposta, che mira a approfondire le modalità di rilascio delle autorizzazioni e le eventuali irregolarità nel settore edilizio. La richiesta arriva dopo il fermo di un funzionario avvenuto il 30 marzo scorso.

? Cosa sapere Dieci consiglieri chiedono commissione d'inchiesta dopo l'arresto del dirigente Gennaro Santamaria il 30 marzo.. L'indagine mira a verificare le pratiche edilizie e le Scia tra il 2023 e il 2025.. Dopo l’arresto del dirigente comunale Gennaro Santamaria avvenuto il 30 marzo con l’accusa di concussione su pratiche edilizie, dieci consiglieri dell’opposizione hanno depositato una proposta per istituire una Commissione d’inchiesta sull’urbanistica. La proposta, che punta a scoperchiare i meccanismi dietro i titoli edilizi negli anni 2023, 2024 e 2025, è stata firmata da Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo edilizia: l’opposizione chiede un’inchiesta sulle SCIA Notizie correlate Marche, opposizione in Regione chiede Commissione d’inchiesta “Plasmagate”I gruppi assembleari di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lista Ricci e Progetto Marche Vive hanno depositato, oggi,... Plasma sprecato nelle Marche: opposizione chiede inchiesta esternaLa vicenda delle sacche di plasma non utilizzato ha scatenato una forte reazione politica nelle Marche, dove il consigliere regionale del Pd Fabrizio...