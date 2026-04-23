Un video diventato virale mostra un gruppo di persone in acqua che, all'inizio, credono di essere vicino a un tronco, ma poi l’acqua si muove e scatta il panico. La scena si svolge in pochi secondi, passando da una situazione di apparente calma a un momento di forte tensione. La clip ha catturato l’attenzione di molti utenti sui social network, suscitando reazioni di sorpresa e paura.

Un momento di apparente tranquillità si è trasformato in pochi secondi in una scena da brividi, con un video diventato virale che mostra un gruppo di persone in acqua convinte di trovarsi accanto a un semplice tronco. Poi, all’improvviso, qualcosa si muove e quello che sembrava un oggetto inerte si rivela essere un coccodrillo, uno dei predatori più pericolosi al mondo. Ed a quel punto la reazione è immediata: paura, urla e fuga. Nel filmato, tutto inizia con u na situazione che appare completamente innocua: acqua calma, persone rilassate e un elemento galleggiante che sembra un semplice pezzo di legno, tipo di errore che è più comune di quanto si pensi, perché i coccodrilli sono animali altamente mimetici, capaci di restare immobili per lunghi periodi, confondendosi perfettamente con l’ambiente circostante.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scambia un tronco per un coccodrillo: poi l’acqua si muove e scatta il panico (il video è virale)

Notizie correlate

Scambia il check-in per l’imbarco: anziana finisce sul nastro bagagli e nessuno interviene, il video è viraleUn video sorprendente proveniente da un aeroporto russo è tornato a circolare online, attirando l’attenzione di milioni di utenti.

Disneyland Paris, attimi di panico: il nuovo robot di Olaf cade e si spegne davanti ai visitatori (il video diventa virale)A Disneyland Paris, nel cuore della nuova area “World of Frozen”, un episodio imprevisto ha attirato l’attenzione dei visitatori e dei social: il...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Scambia un tronco per un oggetto galleggiante, poi l’urlo: era un coccodrillo; Scambia un tronco per un oggetto galleggiante, poi l’urlo: era un coccodrillo.

Scambia un tronco per un oggetto galleggiante, poi l’urlo: era un coccodrilloQuella che doveva essere una nuotata rilassante si è trasformata in un incontro ravvicinato con uno dei predatori più iconici delle acque messicane ... video.corriere.it