Il Sangiovese Festival 2026 si è concluso con più di 20.000 visitatori presenti, registrando un nuovo record di affluenza. La manifestazione, tenutasi ad Arezzo, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati provenienti da diverse regioni. Durante l’evento sono stati proposti degustazioni, incontri e attività culturali legate al vino. La giornata ha attirato un pubblico vario che ha condiviso l’interesse per questa varietà di uva e i suoi prodotti.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . Si chiude con un successo straordinario la terza edizione del Sangiovese Festival, che sabato 18 e domenica 19 aprile ha trasformato il centro storico di San Giovanni Valdarno in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato al vino, alla cultura e alla convivialità. Sono state oltre 20mila le presenz e registrate nelle due giornate, un risultato che conferma la crescita costante della manifestazione e il suo consolidamento tra gli appuntamenti di riferimento del panorama enogastronomico del centro Italia. Complice anche il clima particolarmente favorevole, che ha regalato due giornate di sole e temperature ideali, il pubblico ha potuto vivere appieno ogni proposta del ricco programma.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sangiovese Festival 2026: oltre 20mila presenze per un’edizione da record

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