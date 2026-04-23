Salone del Mobile 2026 | gli appuntamenti beauty del Fuorisalone da non perdere

Durante il Salone del Mobile 2026, il Fuorisalone dedicato alla bellezza presenta numerosi appuntamenti e installazioni realizzate da vari brand del settore. L'evento include progetti e mostre che coinvolgono diverse aziende di cosmetici e prodotti di bellezza, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire nuove iniziative e collaborazioni. La partecipazione di diverse aziende evidenzia l’interesse del settore cosmetico nel contesto del design e dell’innovazione.

Anche il mondo della bellezza si conferma protagonista di questa edizione del Fuorisalone. In programma tante le installazioni, i progetti e gli eventi firmati da molti brand beauty. Che noi abbiamo raccolto qui.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti beauty del Fuorisalone da non perdere Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salone del Mobile.Milano 2026, il palcoscenico delle novità; Visita al Salone Internazionale del Mobile: il mio punto stampa; Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare; Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere. Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdereAttraversando una nuova scala di progetto, Salone Raritas. Curated icons, unique objects, and outsider pieces, in programma al Padiglione 9, aprirà una lanterna architettonica su un universo paralle ... tg24.sky.it Salone del Mobile 2026, Milano riparte dal design: 1.900 espositori e una risposta forte dal mondoTaglio del nastro con Tajani e La Russa. Meloni: Filiera pilastro insostituibile del Made in Italy È partita alla Fiera di Milano Rho la 64esima edizione del Salone del Mobile, con oltre 1.900 espos ... affaritaliani.it Oggi siamo al Salone del Mobile di Milano Siamo qui per cercare nuove idee, materiali e tendenze da portare direttamente nelle vostre case. Design, innovazione e qualità: tutto quello che ci ispira per progettare gli arredi Mistretta Mobili di domani. Seguitec - facebook.com facebook Con la 64ª edizione del Salone del Mobile @iSaloniofficial, il principale appuntamento globale dedicato all’arredamento, #Milano torna al centro della scena internazionale del #design. L’evento, in programma fino al 26 aprile negli spazi di @FieraMilanoSpa, x.com