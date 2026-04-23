Salone del Mobile 2026 | gli appuntamenti beauty del Fuorisalone da non perdere

Da vanityfair.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Salone del Mobile 2026, il Fuorisalone dedicato alla bellezza presenta numerosi appuntamenti e installazioni realizzate da vari brand del settore. L'evento include progetti e mostre che coinvolgono diverse aziende di cosmetici e prodotti di bellezza, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire nuove iniziative e collaborazioni. La partecipazione di diverse aziende evidenzia l’interesse del settore cosmetico nel contesto del design e dell’innovazione.

Anche il mondo della bellezza si conferma protagonista di questa edizione del Fuorisalone. In programma tante le installazioni, i progetti e gli eventi firmati da molti brand beauty. Che noi abbiamo raccolto qui.🔗 Leggi su Vanityfair.it

salone del mobile 2026 gli appuntamenti beauty del fuorisalone da non perdere
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