Rovello Porro | il fiuto di Harry smaschera lo spaccio nei negozi

A Rovello Porro, i carabinieri di Turate, con l’aiuto di un cane antidroga, hanno scoperto hashish nei negozi della zona. Due uomini di circa 40 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Como per possesso di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato coordinato dalle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio locale. L’operazione ha coinvolto il servizio di controllo del territorio e l’uso del cane Harry.

? Cosa sapere I carabinieri di Turate scoprono hashish con il cane Harry a Rovello Porro.. Due residenti quarantenni sono stati segnalati alla Prefettura di Como per detenzione.. Due uomini di quarant’anni residenti a Rovello Porro sono stati segnalati alla Prefettura di Como dopo che il fiuto del cane Harry ha permesso ai carabinieri di individuare circa sei grammi di hashish durante un controllo straordinario nel basso comasco. L’operazione, coordinata dalla stazione di Turate con il supporto fondamentale dell’unità cinofila antidroga del nucleo di Casatenovo, ha colpito alcuni esercizi commerciali della zona. Questi luoghi erano stati indicati come punti di ritrovo abituali è legato allo spaccio o al consumo di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovello Porro: il fiuto di Harry smaschera lo spaccio nei negozi Notizie correlate Lutto a Rovello Porro, addio all’atleta Gabriele Castagna, il ricordo della FidalCompletamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Controlli antidroga a Rovello Porro con l’aiuto del cane Harry; Controlli antidroga, il fiuto di Harry scova l’hashish; Controlli antidroga con il cane Harry: sequestri e segnalazioni nel Comasco; Controlli antidroga col cane Harry: segnalati due quarantenni. Controlli antidroga, il fiuto di Harry scova l’hashishControlli antidroga dei carabinieri di Turate a Rovello Porro. Il fiuto di Harry, dell’unità cinofila di Casatenovo, nel Lecchese, ha permesso di scovare, tra le 15 persone identificate, due persone c ... espansionetv.it Rovello Porro, entra in azione il cane Harry: blitz dei Carabinieri nei bar del centroNei giorni scorsi, il personale dipendente della Stazione Carabinieri di Turate (CO), con il prezioso supporto dell’Unità Cinofila ... valtellinanews.it Operazione dei carabinieri tra Rovello Porro e Turate: identificate 15 persone e sequestrati alcuni grammi di hashish - facebook.com facebook