Resilienza e colori | il libro che sfida il disturbo bipolare

La scrittrice Paola Piroso ha presentato il suo nuovo libro dedicato al disturbo bipolare presso il Polo Mattia Preti. L’opera affronta il tema della resilienza attraverso una narrazione che utilizza i colori come metafora. La presentazione si è svolta in una cornice pubblica, con partecipanti interessati a conoscere aspetti legati alla malattia e alle sfide quotidiane delle persone che ne sono affette.

? Cosa sapere La scrittrice Paola Piroso presenta il libro sul disturbo bipolare al Polo Mattia Preti.. L'opera di Laruffa Editore analizza la gestione della patologia attraverso la resilienza personale.. Mercoledì 22 aprile, presso il Polo Culturale Mattia Preti del Consiglio Regionale della Calabria, la scrittrice Paola Piroso ha presentato il volume intitolato Come un pomodoro rosso – DB Un umore altalenante, un’opera curata da Laruffa Editore che affronta con estrema lucidità il tema del disturbo bipolare. L’evento, che ha come moderatrice l’autrice Chiara Laruffa, si è arricchito del contributo tecnico della psicologa Myriam Laruffa, offrendo alla platea un momento di riflessione profonda sulla gestione di una condizione psichica complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Resilienza e colori: il libro che sfida il disturbo bipolare Notizie correlate Leggi anche: Disturbo dell’umore: cosa significa comprendere il disturbo bipolare della personalità Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: All’orto botanico UniTo la mostra Aldo Salucci. Riflessi d’acqua tra arte e natura; Casa di Pippi, spazio d’incontro tra famiglie e ragazzi; Comiti a Blue Talk: Porto resiliente ma senza infrastrutture rischiamo di perdere occasioni. Indotto lavoratori nautica va supportato con migliori condizioni di lavoro; Castiglione del Lago: colori, sapori e… Cartoon alla Festa del Tulipano. Il ragazzo simbolo di resilienza si è laureatoNel 2021 commosse l’Italia per la sua capacità di resilienza. Oggi si è laureato con il massimo dei voti in Lettere Moderne all’Università di Perugia, con una tesi triennale su Luigi Pirandello dal ... r101.it Casa di Pippi, spazio d’incontro tra famiglie e ragazziIl nome dello spazio è P.i.p.p.i (Programma d’Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) e che si ispira alla resilienza di ... ilgiorno.it Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’INPS ha messo a regime il progetto “Gestione Integrata Indebiti”, che punta a rendere più semplice, trasparente ed efficiente la gestione e il recupero delle somme indebitamente erogate. Dop - facebook.com facebook Costruire resilienza significa anche anticipare le crisi. A #Borena, al Sud dell'Etiopia, le comunità affrontano da anni siccità estrema: perdita di bestiame, raccolti insufficienti, aumento della malnutrizione. x.com