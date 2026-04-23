Ragazze a Beverly Hills | la serie sequel non ottiene il via libera da parte di Peacock

Da movieplayer.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La piattaforma streaming ha deciso di non approvare la serie sequel ambientata a Beverly Hills con Alicia Silverstone nel ruolo di Cher. Il progetto, annunciato come nuovo capitolo della storia, non è stato inserito nel palinsesto, interrompendo così i piani di produzione. La decisione arriva dopo che la proposta non ha ottenuto i feedback positivi necessari per proseguire con lo sviluppo.

Il progetto televisivo che avrebbe avuto come protagonista Alicia Silverstone nel ruolo di Cher è stato bocciato dalla piattaforma. La serie sequel della commedia Ragazze a Beverly Hills non verrà realizzata. Peacock ha infatti bocciato il progetto che vedeva coinvolta Alicia Silverstone come produttrice e protagonista nel ruolo di Cher. Chi era coinvolto nella serie sequel Il potenziale progetto televisivo che avrebbe dovuto continuare la storia iniziata in Ragazze a Beverly Hills, film arrivato nelle sale nel 1995, era stato annunciato un anno fa. Nello sviluppo erano coinvolti Josh Schwartz e Stephanie Savage, che hanno portato al successo Gossip Girl, e Jordan Weiss (creatore di Dollface), che era coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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