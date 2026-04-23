Quanti soldi ha sul conto Paola Caruso al Grande fratello vip esplode la polemica sui 1500 euro
Nella Casa del Grande Fratello Vip il clima cambia di ora in ora. E la diretta di mercoledì 22 aprile 2026 lo ha confermato: il reality è entrato nella fase più delicata, quella in cui ogni parola pesa e ogni gesto può trasformarsi in un caso. Tra stanchezza, pressione del gioco e rapporti sempre più tesi, le dinamiche si sono complicate. E l’ultima puntata ha messo insieme scontri, confessioni e nuovi sospetti, con conseguenze destinate a trascinarsi anche nei giorni successivi. Una puntata carica di tensione. “Insomma, Ilary Blasi.”. Imbarazzo al Grande Fratello Vip, gaffe: cosa hanno detto di lei Il punto di svolta, nella seconda parte della serata, è arrivato con un verdetto che sembrava definitivo: la meno votata dal pubblico è stata Paola Caruso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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