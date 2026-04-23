A aprile 2026, l'Inps ha stabilito le date di accredito per l'Assegno unico. Le modalità di pagamento e le scadenze sono consultabili nel calendario ufficiale pubblicato dall'ente. Le date specifiche variano in base alla modalità di pagamento scelta e alla regione di residenza. È importante verificare le date di accredito per evitare eventuali disguidi o ritardi.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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