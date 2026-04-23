Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si attesta a 0,412 euro per metro cubo standard (Smc), secondo i dati aggiornati al 22 aprile 2026. Si tratta del valore del PSV, il prezzo di riferimento nel mercato del gas naturale. Questi numeri riflettono il costo corrente del gas all’ingrosso, senza considerare eventuali variazioni o previsioni future.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 22 Aprile 2026, è pari a 0,412 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 43,88 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 9,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a inizio mese. Dopo aver toccato un picco di 58,06 €MWh (0,598 €Smc) il 1 Aprile 2026, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi su valori inferiori ai 45 €MWh (0,464 €Smc) negli ultimi giorni. Questa dinamica riflette una maggiore stabilità del mercato, favorita da condizioni climatiche miti e da una domanda contenuta, oltre che da una buona disponibilità di scorte nei siti di stoccaggio europei.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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