Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda un'altra puntata del talk show Pomeriggio 5, condotto dalla giornalista Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La trasmissione si è concentrata su vari argomenti di attualità, intrattenimento e cronaca. La replica della puntata sarà disponibile successivamente in diversi orari e modalità, secondo quanto annunciato dalla rete.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 23 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 23 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV.🔗 Leggi su Tutto.tv

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