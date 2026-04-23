Pizza professionale a casa | il nuovo forno da 340°C

Un nuovo forno domestico permette di cuocere pizza a temperature fino a 340°C, offrendo agli utenti la possibilità di preparare pietanze di qualità professionale a casa. La pizza resta un momento di ritrovo settimanale per il 64% degli italiani, che lo considerano un vero e proprio rito sociale. Questo apparecchio si inserisce in un mercato in crescita, dedicato agli appassionati di cucina e ai consumatori alla ricerca di strumenti avanzati per la preparazione casalinga.

(Adnkronos) – Per gli italiani la pizza rappresenta un rito sociale consolidato, consumato almeno una volta a settimana dal 64% della popolazione. Tuttavia, nonostante l'85% degli adulti dichiari di saper preparare l'impasto da zero, esiste un sensibile divario tra le aspettative e il risultato ottenuto nel forno di casa. Secondo uno studio di settore promosso da Electrolux, il 53% degli intervistati identifica nella gestione dell'impasto l'ostacolo principale, un dato superiore di 18 punti rispetto alla media europea, probabilmente influenzato dall'alto livello della ristorazione professionale in Italia. Le insoddisfazioni legate alla produzione domestica sono riconducibili a fattori tecnici specifici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

TRECCINE BRIOCHE CON LO ZUCCHERO: la merenda come si faceva una volta!

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