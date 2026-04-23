Pixel Watch | l’account Google diventa obbligatorio per la sicurezza

Recentemente, l’aggiornamento 4.4.0.897056328 dell’app Google Pixel Watch ha introdotto una novità: per utilizzare alcune funzioni di sicurezza, gli utenti devono effettuare l’accesso con il proprio account Google. Questa modifica riguarda specificamente le impostazioni di sicurezza del dispositivo e richiede di collegare il proprio account Google per poter usufruire di alcune funzionalità. Non sono stati segnalati altri cambiamenti o variazioni nelle prestazioni del dispositivo.

? Cosa sapere Aggiornamento app Google Pixel Watch 4.4.0.897056328 impone l'accesso all'account per funzioni sicurezza.. Il login diventa requisito obbligatorio per attivare il rilevamento cadute tramite sensori integrati.. Un aggiornamento software imminente per i Google Pixel Watch cambierà le regole del gioco preferisce non collegare il proprio account Google al dispositivo: l’accesso obbligatorio diventerà un requisito per attivare il rilevamento delle cadute. Fino ad oggi, la configurazione di uno smartwatch della serie Pixel poteva avvenire anche mantenendo un certo grado di anonimato digitale. Sebbene l’accesso all’account Google durante il setup sia la procedura standard per sbloccare ogni funzione, non era una condizione vincolante per l’utilizzo del dispositivo in sé.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pixel Watch: l’account Google diventa obbligatorio per la sicurezza Notizie correlate Pixel Watch 4: sconto Unidays e credito Google One per risparmiare finoLa Pixel Watch 4 è attualmente disponibile sul Google Store con uno sconto immediato di 125 euro grazie a un codice Unidays. Pixel watch notifiche finalmente migliorate: google risolve una frustrazione comunequesto testo analizza le novità in sviluppo per le notifiche del Pixel Watch, focalizzandosi su due modalità di visualizzazione all’arrivo di un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amazon, l'orologio di Google crolla di prezzo: 85% di sconto; Google Pixel Watch 4 a partire da 299€ con lo sconto Tech Week; Google Pixel Watch 4 in offerta Tech Week: tutta la gamma scontata di 100€ su Amazon; Uno smartband senza display, Fitbit pronta per l’invasione di campo a Whoop. Senza l’accesso all’account, un’utile funzionalità sparirà dai Google Pixel WatchPresto sarà necessario eseguire l'accesso all'account Google per poter utilizzare la funzione di Rilevamento cadute sui Pixel Watch. tuttoandroid.net Google Pixel Watch 4: la recensione di uno smartwatch che continua a migliorarsiOrmai è un rito consolidato che dopo il lancio dei nuovi smartphone della gamma Pixel venga il turno dell'aggiornamento annuale dello smartwatch del gigante di Mountain View: in questa recensione del ... multiplayer.it Google Pixel Watch 3 (45 mm) 199,52€ anziché 378,19€! Guardalo su Amazon : https://www.amazon.it/dp/B0D8BFZDQC/tag=offerteamazonbot-21&psc=1 - facebook.com facebook