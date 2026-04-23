Il travaglio prolungato può verificarsi in alcune gravidanze, anche se la maggior parte delle nascite avviene entro tempi standard. La durata del travaglio dipende da diversi fattori, tra cui le caratteristiche della donna e del bambino, e può variare significativamente tra le singole gestazioni. Alcuni travagliamenti si estendono oltre le 12 ore, mentre altri si concludono più rapidamente. La variazione tra le gravidanze è una realtà riconosciuta anche dai professionisti del settore.

Ogni gravidanza è una storia a sé. La sua durata, i sintomi e la loro intensità, così come la durata del travaglio, variano da gestazione a gestazione. Anche la stessa donna può riscontrare importanti differenze tra la prima e le gravidanze successive. È questo, in sintesi, il motivo per cui per alcune donne il travaglio dura meno e per altre, invece, di più. Di per sé si parla di travaglio prolungato quando il parto non avanza come atteso. Capire perché accade è il primo passo per affrontarlo con meno paura. Cos’è il travaglio prolungato. Per decenni, il riferimento per misurare la normalità del travaglio è stata la curva di Friedman, elaborata negli anni Cinquanta su un campione relativamente piccolo di donne.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Perché alcune donne hanno un travaglio prolungato

3 cose che rendono il travaglio più veloce

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