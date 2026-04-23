Per ordine del Prefetto Mori… | convegno a Gangi per ricordare i cento anni del celebre assedio

Domenica 26 aprile 2026, alle ore 10, si svolgerà a Gangi un convegno nella Sala Consiliare di Palazzo Bongiorno intitolato “Per ordine del Prefetto Mori… A Cento anni dall’assedio di Gangi”. L’evento ricorderà l’assedio avvenuto cento anni fa e sarà dedicato a questa ricorrenza storica. La giornata prevede interventi di relatori e la partecipazione di pubblico interessato.

Si terrà domenica 26 aprile 2026 a Gangi, con inizio alle ore 10, nella Sala Consiliare di Palazzo Bongiorno il convegno dal titolo “Per ordine del Prefetto Mori. A Cento anni dall’assedio di Gangi”.Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate I cavalieri templari: l'itinerario tra storia e immaginario alla scoperta del celebre ordineUn itinerario narrativo, sospeso tra storia e immaginario, alla scoperta dei Cavalieri Templari: il celebre ordine nato nel XII secolo e protagonista... Leggi anche: La Russa, Cerno e Meghnagi al convegno per ricordare il terrore del "Settembre nero" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gangi, 100 anni dopo l’assedio: una giornata di studi per rileggere la storia; Litorale sicuro: reati in picchiata a Tarquinia e Montalto. Il piano della Prefettura per l’estate 2026; Violenza di genere, le Forze dell’Ordine a lezione di prevenzione e Codice Rosso; Vigili sul piede di guerra: Vogliamo caschi, scudi e taser. Per ordine del Prefetto Mori…: convegno a Gangi per ricordare i cento anni del celebre assedioSi terrà domenica 26 aprile 2026 a Gangi, con inizio alle ore 10,00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Bongiorno il Convegno dal titolo Per ordine del Prefetto Mori… A Cento anni dall’assedio di ... esperonews.it Gangi ricorda l’assedio del 1926: convegno storico a cento anni dai fatti del prefetto MoriSi terrà domenica 26 aprile 2026 a Gangi, con inizio alle ore 10,00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Bongiorno il Convegno dal titolo Per ordine del Prefetto Mori… A Cento anni dall’assedio di ... lasiritide.it Siciliando Informa Gangi Riceviamo e pubblichiamo... "Comune di Gangi - Casa Editrice Don Lorenzo Milani - BCsicilia - Università Popolare Convegno “Per ordine del Prefetto Mori…” A Cento anni dall’assedio di Gangi Domenica 26 aprile 2026 - Sala Consi - facebook.com facebook