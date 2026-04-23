Partita tesisima | la reazione della fidanzata di Merida è virale

Durante i 64esimi di finale del Masters 1000 di Madrid, la partita tra Trungelliti e Merida ha suscitato molta emozione tra gli spettatori. La reazione della fidanzata di Merida, presente sugli spalti, è diventata virale sui social media. La scena ha attirato l’attenzione di molti appassionati di tennis, che hanno commentato l’episodio sui vari canali online. L’evento ha catturato l’attenzione anche dei media sportivi.

Ansia alle stelle durante la partita tra Trungelliti e Merida, valida per i 64esimi di finale del Masters 1000 di Madrid. A farne le spese è soprattutto la fidanzata di Merida: dopo un punto particolarmente snervante, la ragazza di lascia andare a un lungo sospiro per placare la tensione. La partita finisce in favore proprio dello spagnolo Merida, che trionfa in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 7-6.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Partita tesisima: la reazione della fidanzata di Merida è virale Notizie correlate GF Vip: Raimondo Todaro parla della fidanzata, la reazione di Francesca ManziniDalla conoscenza a Catania fino alla vita quotidiana insieme, Raimondo Todaro svela tutto sul rapporto con la nuova fidanzata, confermando i rumors... Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro parla della fidanzata: la reazione di Francesca ManziniNegli ultimi giorni il nome di Raimondo Todaro è tornato con forza al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip, in un clima che dentro la Casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Partita tesisima: la reazione della fidanzata di Merida è virale. I cambi di Palladino e la reazione nel secondo tempo: Atalanta, a San Siro un ottimo puntoI nerazzurri nel primo tempo cedono l’iniziativa, poi nella ripresa capiscono di avere l’occasione e affondano con il gol di Krstovic. Ederson cambia la partita L’Atalanta ferma l’Inter a San Siro e ... bergamonews.it Chiara Ferragni e Fedez guardano la partita, l’esultanza per la vittoria dell’ItaliaChiara Ferragni e Fedez guardano la partita. La reazione della coppia più seguita sui social per la vittoria dell’Italia contro la Spagna. / Instagram Fedez ... affaritaliani.it