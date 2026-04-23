Obblighi vaccinali studenti tutto ciò che serve ad una scuola

È in preparazione una serie di documenti dedicati alla gestione degli obblighi vaccinali degli studenti, disponibili prossimamente per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS. Questi materiali forniranno istruzioni e indicazioni pratiche rivolte alle scuole per affrontare le questioni legate alle certificazioni e alle procedure richieste. La pubblicazione mira a supportare il personale scolastico nell’applicazione delle normative vigenti in materia di vaccinazioni.

In arrivo per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” su OrizzonteScuolaPLUS, una serie di documenti utili per la gestione degli obblighi vaccinali degli studenti. I documenti Riservati agli abbonati – Non sei abbonato? Fallo adesso, scopri tutti i vantaggi Clicca qui per accedere a tutti i contenuti sui vaccini, I documenti Vaccinazione antitetanica e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti La Florida vuole eliminare tutte le vaccinazioni obbligatorieLo ha dichiarato il responsabile per la salute pubblica locale, Joseph Ladapo, che in una conferenza stampa detto che gli obblighi vaccinali sono un'intrusione immorale nei diritti delle persone e ... it.euronews.com Tutto quello che devi sapere sui vaccini, dalla vaccinovigilanza ai nuovi obblighi del decretoUno speciale messo a punto da EpiCentro dell'Iss. Si inizia con un video pensato per operatori sanitari e cittadini che vogliono capire meglio come funziona la vaccinovigilanza in Italia e poi un ... quotidianosanita.it