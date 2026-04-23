Nei sondaggi è testa a testa tra il centrodestra e il ' campo largo'

Da agi.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la Supermedia di oggi, si registra una situazione di sostanziale parità tra il centrodestra e il cosiddetto ‘campo largo’ nei sondaggi, con i risultati che si avvicinano molto tra loro. Questa rilevazione rappresenta la prima dopo il referendum costituzionale in cui i dati sembrano stabilizzarsi, senza evidenti scostamenti rispetto alle precedenti rilevazioni. La differenza tra le due forze politiche si mantiene molto sottile, rendendo difficile prevedere l’esito delle prossime consultazioni.

AGI - La Supermedia di oggi è la prima che si potrebbe definire 'di assestamento' tra quelle successive al referendum costituzionale. L'analisi degli scostamenti parla, infatti, di una stabilizzazione rispetto ai valori visti la scorsa settimana, e di una conferma di alcuni trend già individuati: lo stabilizzarsi di FdI intorno al 28% (stesso dato delle Europee); il lieve calo di Forza Italia; la piccola crescita della Lega; la conferma di Futuro Nazionale, ormai stabilmente sopra il 3%. La sfida tra centrodestra e 'campo largo' si mantiene su un livello di sostanziale parità, in attesa che si dipani la questione del candidato premier dell'opposizione.🔗 Leggi su Agi.it

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SONDAGGIO SWG TGLA7 MENTANA: TESTA A TESTA SHOCK! CENTRODESTRA VS CAMPO LARGO (DATI 14 APRILE)!

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