Per i Mondiali del 2026, DAZN trasmetterà tutte le 104 partite in formato HDR e Dolby 5.1. Questa tecnologia sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati ai pacchetti Dazn Full e Dazn Family. La scelta di offrire questa qualità audio e video mira a migliorare l’esperienza di visione, garantendo un’immersione totale durante le partite. La trasmissione in HDR e Dolby 5.1 rappresenta una novità nel panorama delle coperture sportive in streaming.

? Cosa sapere DAZN trasmetterà le 104 partite Mondiali 2026 in HDR e Dolby 5.1.. L'offerta tecnologica sarà riservata agli abbonati ai pacchetti Dazn Full e Dazn Family.. DAZN trasmetterà tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 in HDR e Dolby 5.1, offrendo un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello tra l’11 giugno e il 19 luglio nelle sedi di Stati Uniti, Canada e Messico. L’appuntamento con il calcio mondiale, che vedrà protagonista il Nord America durante l’estate del 2026, si prepara a fare il pieno di tecnologia per gli appassionati che seguono le sfide dal proprio salotto. La piattaforma ha infatti confermato la disponibilità di contenuti con flusso video ad alto range dinamico e audio surround a cinque canali più subwoofer per ogni singolo match.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’immersione totale tra HDR e audio Dolby 5.1

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