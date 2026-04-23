Migranti Piantedosi | Mai parlato di carico residuale

Il ministro dell’Interno ha risposto a un articolo pubblicato il 21 settembre 2023 sul quotidiano La Notizia, nel quale si faceva riferimento a presunti commenti su un carico residuale di migranti. Il ministro ha precisato di non aver mai parlato di tale termine e di aver richiesto chiarimenti sulla notizia pubblicata, chiarendo di non aver mai usato quella espressione in relazione ai migranti.

Relativamente alla pubblicazione avvenuta sul quotidiano La Notizia del 21.9.2023 avente titolo “Un governo abilissimo nelle purghe”, su richiesta del Ministro dell’Interno Dott. Matteo Piantedosi, si precisa che l’espressione “carico residuale” in tale articolo è stata erroneamente attribuita al Ministro in quanto non è stata mai dal medesimo sostanzialmente pronunciata. Si precisa in particolare che l’espressione in questione è frutto di autonome rielaborazioni giornalistiche rispetto alle espressioni testualmente pronunciate dal Ministro durante la conferenza stampa in merito ai c.d. “sbarchi selettivi” tenutasi il 5.11.2022 – e che non erano dirette ad attribuire ai migranti irregolari alcuna accezione dispregiativa – e ancor di più si precisa che non è mai stata pronunciata in occasione e con riferimento al naufragio di Cutro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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