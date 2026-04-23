Alle prime ore del 23 aprile 2026, le previsioni meteo indicano cieli soleggiati al Nord con temperature di prima mattina che si attestano su valori miti. La giornata si presenta senza precipitazioni significative, con condizioni di stabilità atmosferica che permangono per tutta la regione. Le temperature si prevedono in aumento nel corso della giornata, mantenendo un clima generalmente asciutto e soleggiato.

meteo e trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord e cieli soleggiati al mattino o pomeriggio in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali per quasi velature in transito sul Trentino Alto Adige al centro cieli sereni al mattino al pomeriggio poche variazioni tra serata senza prevalente di nuvolosità su tutti i settori al sud e sulle isole al mattino coperto su Calabria isole maggiori con precipitazioni sparse terreno a trovo al pomeriggio che esistono sulla Sicilia soleggiato sulle regioni peninsulari in serata e nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque temperature minime in generale diminuzione massime stabili o in rialzo al centro dott è in calo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 23-04-2026 ore 06:15

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