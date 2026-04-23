Marte scoperta choc | trovate molecole mai viste prima

Nella giornata del 23 aprile 2026, sono state annunciate scoperte su Marte che coinvolgono la rilevazione di molecole mai identificate prima sul pianeta. La scoperta rappresenta un passo importante nelle indagini scientifiche condotte su Marte e ha riacceso l’attenzione sulla possibilità che, milioni di anni fa, il pianeta possa aver ospitato forme di vita. La notizia ha suscitato interesse tra gli esperti e gli appassionati di esplorazione spaziale.

Roma, 23 aprile 2026 – Un altro indizio. Forse il più concreto, almeno finora. Su Marte si riaccende il dibattito sulla possibilità che, miliardi di anni fa, possa essere esistita la vita. A rilanciare il tema è una nuova scoperta del rover Curiosity che ha individuato la più ampia varietà di molecole organiche mai rilevate sul pianeta. Cosa sappiamo Una scoperta senza precedenti. Gli scienziati della NASA parlano chiaro: nel campione analizzato sono state identificate 21 molecole contenenti carbonio, sette delle quali mai osservate prima su Marte. Un dato che cambia il quadro. Le molecole organiche non sono prove dirette di vita. Ma allo stesso tempo rappresentano i mattoni fondamentali da cui la vita può nascere.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marte, scoperta choc: trovate molecole mai viste prima Notizie correlate Leggi anche: Marte, scoperte molecole organiche mai viste: di cosa si tratta Scoperte su Marte antiche molecole organiche mai viste prima, la NASA: “Compatibili con la chimica della vita”Il rover Curiosity della NASA ha rilevato su Marte oltre 20 molecole organiche, tra cui sette mai rinvenute prima. Contenuti e approfondimenti Marte, scoperta choc: trovate molecole mai viste primaIl rover Curiosity della NASA individua 21 composti organici, sette inediti sul Pianeta Rosso. Un passo in più verso una domanda che non smette di inquietare e riguarda la vita su Marte ... quotidiano.net Su Marte trovate da Curiosity molecole simili ai precursori del DnaLa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, arriva grazie al primo esperimento di chimica eseguito su un altro pianeta, che però non può stabilire se i composti trovati siano molecole ... ansa.it