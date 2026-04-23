Un tribunale ha deciso in merito a un procedimento riguardante accuse di maltrattamenti su minori. La vicenda riguarda una comunità isolata tra gli alberi, dove le regole sembravano rigide e il silenzio era parte della vita quotidiana. Le autorità hanno condotto un'indagine che ha portato alla valutazione delle accuse contro un individui considerato il leader della comunità. La decisione del tribunale è ora nota e si attende il pronunciamento finale.

Una comunità isolata tra gli alberi, lontana dagli occhi di tutti. Regole rigide, silenzi e una quotidianità che, secondo gli inquirenti, nascondeva ben altro. Poi l’intervento delle autorità e la scoperta che ha acceso i riflettori su una realtà rimasta a lungo nell’ombra. Da quel momento, il caso ha preso una piega giudiziaria complessa, tra accuse gravi e decisioni cautelari ancora in evoluzione. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha stabilito che Mark Ravikiran Koppinar, noto come il “santone” del bosco di Gibilmanna, resti agli arresti ma con trasferimento ai domiciliari. Respinta dunque la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali, alla luce dei “gravi indizi” ancora a suo carico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltrattamenti su minori, la decisione del tribunale sul santone

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