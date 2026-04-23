Il maltempo si è abbattuto sulla regione del Sud, con precipitazioni intense che hanno interessato soprattutto la Puglia e le zone lungo la costa adriatica. Durante la giornata di giovedì 23 aprile 2026, il termometro ha registrato un calo significativo delle temperature, accompagnato da piogge persistenti. Le autorità stanno monitorando la situazione, che coinvolge diverse aree con possibili disagi legati alle condizioni meteo avverse.

? Cosa sapere La perturbazione colpisce la Puglia e il versante adriatico questo giovedì 23 aprile 2026.. Le temperature scendono drasticamente con picchi minimi di 13°C registrati all'Aquila.. La perturbazione che sta interessando l’Italia si sposta verso le regioni meridionali in questo giovedì 23 aprile 2026, colpendo duramente il versante adriatico e la Puglia, mentre le temperature subiscono un brusco calo termico con picchi di soli 13°C registrati all’Aquila. Il quadro meteorologico odierno vede una netta divisione tra le aree del Nord, dove il maltempo sembra aver ceduto il passo a un progressivo miglioramento, e il Sud della Penisola, che sta affrontando la fase più intensa del fronte perturbato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo al Sud: la Puglia sotto la pioggia e crolla il termometro

Maltempo al Sud: piogge e temporali tra Puglia e Basilicata, resta alta l’allerta

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