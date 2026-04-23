LIVE Venezia-Schio A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | tra pochi minuti la palla a due

Tra pochi minuti si svolge la partita tra Venezia e Schio, valida per l'A1 di basket femminile 2026. Al Taliercio, si ascolta l’inno italiano prima dell'inizio dell'incontro. La palla a due è prevista tra le 20.10 e sarà possibile seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale. La partita rappresenta una delle sfide più attese del campionato in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 È il momento dell’inno italiano al Taliercio. 5? alla palla a due. 20.10 Tra le grandi attese questa sera ci sono Giorgia Sottana e Mariella Santucci, due delle giocatrici più rappresentative delle due compagini. Ci si attende di più anche da Shepard e Zandalasini, apparse in ombra in gara-1. 20.07 Venezia si troverà davanti una Schio rabbiosa e vogliosa di riscatto dopo l’incredibile sconfitta in gara-1. Occorre però una grande prestazione corale alle orange per provare a difendere in gara-3 lo scudetto conquistato l’anno scorso. 20.03 Le orange hanno già battuto due volte quest’anno in trasferta l’Umana Reyer ma hanno perso l’ultimo confronto in Eurolega giocato proprio a Venezia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a due Notizie correlate LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a due Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Techfind Serie A1, playoff - Al via la serie finale tra Schio e Venezia; LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i conti; Basket femminile, Finale Scudetto 2026: Venezia-Schio oggi in TV, orario e dove vederla. LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer ... oasport.it Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: ... oasport.it Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com