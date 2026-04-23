Liceo Politi al via i lavori di manutenzione straordinaria

Sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria presso il Liceo Politi, situato in via Cimarra, nell’ex sede Foderà. L’intervento è stato programmato per migliorare le condizioni dell’edificio e garantirne un utilizzo più sicuro e funzionale. Le operazioni inizieranno a breve e riguarderanno diversi interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della struttura. La durata prevista dei lavori non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Inizieranno a breve i programmati lavori di manutenzione straordinaria nella sede dell'Istituto di istruzione superiore "Politi" di via Cimarra (ex Foderà). Stamani il presidente Giuseppe Pendolino e i tecnici del Libero consorzio di Agrigento hanno effettuato un sopralluogo preliminare che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Al via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade nel capoluogo e nelle frazioniArezzo, 3 aprile 2026 – Al via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade nel capoluogo e nelle frazioni. Sansepolcro, al via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade nel capoluogo e nelle frazioniIl Comune di Sansepolcro informa che, con decorrenza 30 marzo 2026, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Al via interventi straordinari in scuole: interessati 41 istituti della provincia; Agrigento rinnova la sicurezza | 100 nuove barriere per la città. Lavori alla sede del Liceo Politi (ex Foderà): sopralluogo del Libero Consorzio di AgrigentoSarà ristrutturato e impermeabilizzato il tetto dell'intero immobile, mentre nella palestra sarà effettuata la rimozione e il risanamento delle parti ammalorate. grandangoloagrigento.it