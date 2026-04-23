Legàture d’espressione | un percorso tra emozioni relazioni e consapevolezza di sé a Legnaro

A Legnaro si terrà un percorso dedicato alle legature d’espressione, un’attività che coinvolge emozioni, relazioni e consapevolezza di sé. L’iniziativa si rivolge a persone che desiderano esplorare il proprio mondo emotivo attraverso pratiche che favoriscono l’introspezione e il confronto. Durante gli incontri si approfondiscono tecniche e strumenti utili per meglio comprendere i propri stati d’animo e migliorare il rapporto con se stessi.

C’è un momento, nella vita di molti, in cui le emozioni diventano difficili da decifrare: ci si sente sopraffatti, fuori posto o semplicemente in difficoltà nel rapporto con se stessi. Da questa consapevolezza nasce il ciclo di incontri promosso dalla Cooperativa sociale Germoglio nell’ambito del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Un percorso fatto di piccoli passi per migliorare se stessi ogni giorno con consapevolezzaC’è sempre una buona ragione per rimandare: troppo lavoro, poca energia, il momento non è quello giusto.